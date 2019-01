Un barbat a intrat cu masina in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Craiova

Acesta a intrat cu masina in cladire si a fost la un pas de a produce o tragedie pentru ca in sala de asteptarea se aflau zeci de pacienti si cadre medicale.„A tras maşina în faţa uşilor, a ridicat capota, a urcat la volan şi a trecut prin uşi“, a spus o asistenta. În faţa procurorului, şoferul a declarat că băuse un litru şi jumătate de bere, că nu a fost o acţiune premeditată şi că ar fi încurcat pedalele. Soferul se numeste Ioan Lupu si este din Moldova Noua, judetul Caras Severin. Martorii spun ca acesta a intrat cu masina in cladire din senin. Pur si simplu s-a urcat la volanul masinii si a distrus cladirea.Totul s-a întâmplat sâmbătă, 19 ianuarie, în jurul orei 22,10. "Am înţeles că a venit cu o femeie şi un minor. Băiatul, în vârstă de 17 ani, avea o problemă la unghia unui picior. Femeia şi minorul erau în interior, aşteptau să fie preluaţi, când acest bărbat a urcat la volan şi a intrat cu maşina în UPU", a declarat Eugen Georgescu, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă din Craiova. Un voluntar şi o asistentă au fost răniţi uşor.Cei prezenţi în sala de aşteptare povestesc că au trăit momente de groază. "Eram aproape. Am auzit o bubuitură cumplită, am crezut că e cutremur, explozie, toată lumea fugea spre secţia de reanimare", a declarat un infirmier. "L-am văzut. A tras maşina în faţa uşilor, a ridicat capota, apoi a urcat la volan, a pornit maşina şi a trecut, pur şi simplu, prin uşi. Au fost momente cumplite", a povestit o asistentă care era de gardă."A premeditat totul cu siguranţă. Sigur a ridicat capota maşinii pentru a-şi proteja faţa de geamurile uşilor care urmau să fie sparte", a declarat un alt martor care a urmărit întreaga scenă. A fost distrusă toată calea de acces în UPU, geamurile s-au spart, una dintre uşi a fost pur şi simplu spulberată şi un stâlp de susţinere a fost şi el distrus. Maşina s-a oprit chiar în faţa ghişeului de la Triaj.