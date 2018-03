Barbatul care si-a ucis intreaga familie luni noapte se numeste Florin Mircea Buliga. Are 43 de ani si a lucrat ca kinetoterapeut. Barbatul si-a ucis sotia de 42 de ani si cei doi copii, in varsta de 18, respectiv, 13 ani, dupa ce ar fi avut o revelatie la o manastire. Se pare ca in ultimele zile