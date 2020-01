Un bebelus a murit dupa ce parintii l-au lasat afara sa doarma

Ministerul Sanatatii a propus un proiect de lege prin care cere limitarea promovarii inlocuitorilor laptelui matern pentru a favoriza alaptarea la san a sugarilor. Acest proiect are ca principal scop incurajarea alaptarii copiilor, tinand cont ca in Romania rata de alaptare exclusiv la san

Un bebelus a murit dupa ce parintii l-au lasat sa doarma pe balcon, "la aer curat" timp de 5 ore. Incidentul s-a petrecut in Rusia, iar acum cei doi parinti sunt cercetati. Micutul, in varsta de 7 luni, a murit din cauza gerului, minus 7 grade Celsius. Dupa acest incident, ministrul

Crestin ortodocsii merg in dimineata de Boboteaza, pe 6 ianuarie, pentru a lua Agheasma Mare. In ziua de Boboteaza, preotii sfintesc apele, care capata puteri vindecatoarea. Apa sfintita este folosita pentru curatarea si spalarea fizica a trupului, dar si a celorlalte corpuri materiale. De

Traditii si obiceiuri de Sfantul Ion. In fiecare an, la 7 ianuarie, romanii sarbatoresc ziua Sfantului Ion (Ziua sfantului Ioan Botezatorul, Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul Domnului”). Aproximativ doua milioane de romani poarta numele sfantului. Traditii si

Traditii, obiceiuri si superstitii de Boboteaza. Pe data de 6 ianuarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Aceasta sarbatoare reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul si in ziua de