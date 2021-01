Un bebelus, in stop cardio-respirator dupa ce a fost scufundat in cristelnita. Este in stare grava

Copilul a inghitit foarte multa apa si a fost resuscitat de medicii de pe ambulanta SMURD ajunsa de urgenta la fata locului."Un copil de o luna si jumatate a fost gasit in stop cardio-respirator la biserica dupa botez. Acesta a fost resuscitat de echipajul SMURD. La acest moment se afla in stare grava pe sectia ATI, intubat si ventilat mecanic", a declarat doctorul Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Suceava.Protopopul Doru Budeanu a confirmat ca bebelusul a fost scufundat complet in apa, aratand ca "botezul se face prin intreita cufundare, dupa randuielile Bisericii", transmite Monitorul de Suceava."Dupa cateva minute preotul a sesizat ca s-a molesit, a anuntat imediat la 112 si a venit un echipaj SMURD", a afirmat protopopul Budeanu. Acesta a mai spus ca inca nu a discutat cu familia, dar este in contact cu spitalul pentru a fi permanent la curent cu starea de sanatate a copilului.