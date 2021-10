Un epidemiolog celebru avertizeaza: "Se incearca un soi de lockdown pentru nevaccinati"

Epidemiologul este de părere că în această perioadă ar trebui impusă starea de urgență și carantina națională.Un epidemiolog celebru de la noi cere stare de urgență și carantină națională timp de 30 de zile.”În felul acesta, lucrurile puteau fi ţinute sub control”Medic și cercetător în epidemiologie, Octavian Jurma, a criticat autorităţile din România pentru măsurile adoptate în ultimul timp. Astfel, epidemiologul consideră că guvernul aplică un fel de lockdown pentru românii care nu sunt vaccinaţi. De asemenea, omul de știință crede că doar o carantină națională și introducerea stării de urgență ar putea încetini răspândirea virusului ucigaș.”La această oră, singura măsură care ar putea preveni 20.000 de cazuri pe zi, ar fi o carantină naţională şi inducerea stării de urgenţă, chiar săptămâna aceasta, a spus Octavian Jurma, care a calculat că la fiecare 7 minute un român moare de COVID, iar lipsa paturilor lipsă de la ATI se va regăsi în creşterea numărului de decese.Acesta avertizează că de la 200 pe zi, am putea ajunge la aproximativ 400, în fiecare zi.“Ar trebui să plătim acum cu dobândă relaxarea pe care am acceptat-o cu prea multă uşurinţă în vară. Este consecinţa inevitabilă a măsurilor nesăbuite de relaxare, fără nicio măsură de certificat verde, sau altceva, cum au făcut celelalte ţări din jurul nostru.Inclusiv acum vedem că se iau măsuri de relaxare în acest val, deci este un dezastru care la stadiul acesta, este un dezastru care este indus deja. Nu mai pot să cred că oamenii ăştia chiar nu îşi dau seama ce fac, eliminând testele.E ca şi cum ai pune exploziv ca să detonezi sistemul medical. Deja se încearcă un soi de lockdown pentru cei nevacinaţi şi eu sunt unul dintre cei care sunt avocaţii cei mai vocali ai vaccinării şi stimulării vaccinării, dar să treci acum la măsuri care sunt literalmente aproape de violenţă şi să pui toată carantina asta direct pe nevaccinaţi, mi se pare un act foarte agresiv.