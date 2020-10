Un interviu cu Diana Bianca despre copilarie, televiziune si incercarile vietii.

Diana Bianca, frumoasa prezenta blonda din showbiz-ul romanesc este pentru multi o enigma. La prima vedere, Diana pare rupta de pe podiumurile de moda, insa in momentul in care stai de vorba cu ea, iti dai seama ca Diana este unul dintre cei mai calzi, mai buni si mai destepti oameni cu care ai ocazia sa vorbesti.Diana, prezentatoarea rubricii Cameleoonia din cadrul emisiunii Secrete de Stil de la Prima TV si a emisiunii Interviu WOW de pe wowbiz.ro si-a aratat calitatile inca de cand a intrat pentru prima oara in televiziune, acum mult timp. Diana este o persoana minunată, care ii ajuta pe invitati sa se deschida in fata ei si să le transmita cele mai importante emotii. Prin urmare, am vrut si noi sa o cunoastem mai bine si iata ce a iesit.Diana Bianca si-a petrecut copilaria la poalele Raraului, in Campulung-Moldovenesc, intr-un taram de poveste, convinsa ca zanele, spiridusii si minunile exista. Era o lume magica.Insa, evident, viata m-a luat de acolo, m-a lovit, mi-a pus la pamant modul magic si inocent de a vedea lumea. A incercat sa ma uniformizeze, sa ma conviga de faptul ca visele si miracolele sunt ridicole si nu poti fi om de succes decat daca respecti regulile.Si le-am respectat. Am luat examenul de Bacalaureat cu 10, am intrat un primii 10 la Facultatea unde erau 28 de candidati pe un loc, am respectat toate regulile impuse de parintii mei... Am terminat facultatea si mi-am deschis un mic cabinet psihologic, urmand sa traiesc o viata perfect ordonata si stabilita in detaliu de societate. Rigid, dupa reguli, dupa “asa trebuie”.Doar ca, intr-o zi, mi-am reamintit magia. Mi-am reamintit ca exista. Am inceput sa privesc cu iubire tot ceea ce ma inconjura... Si toata constructia din piese de domino, fixista, a cazut.Iar viata mea a inceput sa devina minunata. Totul avea alta culoare, alt parfum, alta textura. Si daca oamenii ma loveau, stiam ca au o rana nevindecata. Si raspundeam cu compasiune. Si visele mele deveneau tot mai frumoase si mai clare.Iar acum, mai am un vis: acela de a ne trezi toti si de a intelege ca lumea viitorului va fi una a bunatatii, a iubirii sau nu va fi deloc.Ti-am mai spus ca la mine visele nu raman doar vise, nu? :)Ceea ce spui chiar se intampla. Am clinici in care lucrez si ca psiholog. Atat cat imi permite timpul, dar o fac cu pasiune. Este o bucurie enorma sa ajuti un om sa gaseasca drumul spre propriul sine, pana la urma. In noi toti sunt niste depozite imense de resurse nebanuite, care ne pot ajuta sa rezolvam orice problema sau sa ne indeplinim orice dorinta. Doar ca noi fie nu stim de ele, fie nu credem in ele. Ne auto-sabotam, asta e marea noastra problema. Nu credem in noi, nu avem incredere.Si cand o persoana ajunge in punctul in care are revelatia propriei fiinte, a maretiei pe care o detine, se intampla miracole.Tu, ca psiholog, nu ii poti rezolva pacientului problemele. Dar il poti lua de mana si il poti ajuta sa deschida lacatele ruginite catre propria fiinta. Iar apoi...gata, minunile si vindecarile apar. E magic.Povestea mea cu televiziunea a venit cumva pe neasteptate, cu invitatii in diverse emisiuni TV. A inceput sa imi placa ideea ca ceea ce spuneam putea ajunge la atatia oameni. Mereu mi-am dorit sa ii inspir pe ceilalti, sa ii fac sa vada frumosul din viata lor, sa fie recunoscatori pentru ceea ce au, nu sa priveasca mereu spre ceea ce nu au.Antena Stars a fost, de departe, cea care m-a ajutat sa vorbesc, sa ma deschid, sa transmit ceva din emotia mea celorlalti. Si ii sunt recunoscatoare, mi-a dat incredere si m-a facut sa incep sa iubesc ceea ce inseamna televiziunea.Desi mi-as fi dorit un proiect TV cu ei, propunerea de a trece din postura de realizator si prezentator TV a venit, pe rand, de la Nova TV, apoi Kanal D- prin Wowbiz.ro si mai apoi, Prima TV. In momentul acesta, am emisiuni/rubrici saptamanale la toate trei posturile, pentru ca mi-a fost greu sa renunt la vreuna din ele. Cumva, fac parte din mine.Iar ceea ce imi doresc eu, de la fiecare emisiune pe care o realizez, este urmatoare: sa fac oamenii mai buni, sa ii ajut sa vada frumosul in orice, sa aiba incredere in ei si sa se vindece de toate traumele si ranile trecutului. Sa isi vindece viata.Unele lucruri nu ti le planifici. Ele vin, pur si simplu. Poate ca erau parte din destinul tau.Toate povestile au un inceput.Cea mai mare satisfactie a mea este sa descopar, in fiecare zi, lucruri despre care nu aveam habar acum ceva ani. Traiam in patratica in care societatea ma asezase. Mi se spusese ca e normal sa mancam carnea unui animal- asta faceam. Ca trebuie sa avem un job, ca intre toti oamenii este o competitie si, daca vrei ca tu sa urci, cel de langa tine trebuie sa cada sau cel putin sa coboare. Iar eu, ca noi toti, interiorizam zi de zi idei care imi erau inoculate despre cum este lumea si despre cum trebuie sa traiesc eu. Idei care pareau de necontestat, pentru ca asa facea toata lumea. Si uite cum frecventa unui comportament ajunge sa ii determine normalitatea.Ne trezim, mergem la job, ne petrecem toata ziua acolo, apoi facem cumparaturi, apasati de ganduri, luam cina si ne culcam, doar pentru a incepe o alta zi identica. Si numim asta “viata”!Ei bine, intr-o zi te trezesti. Realizezi ca viata nu poate sa insemne un sablon repetat la nesfarsit, o vesnica asteptare a weekend-ului sau a vacantei. Te trezesti si ai brusc o revelatie - aceea ca viata trebuie sa fie ceva mult mai mult, mai adanc, mai profund decat toate acestea. Si incepi sa VEZI. Totul se schimba, ai o claritate a tot ce iti era ascuns pana atunci si incepi sa traiesti fiecare zi cu o bucurie si un entuziasm dincolo de tot ceea ce iti puteai imagina.Aceasta este marea mea satisfactie. Ca m-am trezit, ca vad totul in cel mai frumos mod posibil, ca pe fiecare om de langa mine il vad ca pe o fiinta care, chiar daca loveste in cei din jur, o face pentru ca are nevoie de vindecare. Nu exista oameni rai, doar oameni nevindecati.