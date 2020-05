Un italian a inchiriat un avion privat pentru a aduce la munca 8 romance

Martin Foradori Hofstätter spune că acestea îi lucrează via impecabil și că nu avea altă soluție de a le aduce în Italia, asumându-și astfel acest cost foarte ridicat, relateazăCând a înțeles că birocrația va împiedica aducerea celor opt, a închiriat un avion privat pentru a le aduce la Bolzano.„Am încercat să rezolvăm problema în toate modurile, dar fără succes. Așa că, după două săptămâni de telefoane, discuții cu politicieni din Roma și Uniunea Europeană, reprezentanți ai ambasadelor, precum și discuții intense cu managerii asociațiilor comerciale, ne-am trezit nevoiți să închiriem, in extremis, un jet privat de la aeroportul din Cluj pentru a le aduce în Italia. Pentru această perioadă, o puteți considera o cheltuială chiar nebună, dar fără aceasta, viitorul podgoriilor mele ar fi fost compromis. Nu aveam nicio alternativă”, a declarat Martin Foradori Hofstätter.El a mai spus că în Germania și Austria procedurile pentru aducerea sezonierilor sunt mult mai simple: „În Germania, procedurile sunt mult mai clare și mai lejere. În Italia, nici măcar nu am putut copia măsurile inteligente implementate de alte țări din UE.”