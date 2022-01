Un mare oras din Romania intra in scenariul rosu. Scolile trec in online

Doar in Cluj-Napoca sunt 5 unitati de invatamant care au trecut deja la scoala online, deoarece gradul de vaccinare al personalului este sub 60%. Totodata, in Cluj au intrat in vigoare noi restrictii.Restaurantele functioneaza la o capacitate de 30%, iar acelasi lucru se va intampla si in cazul salilor de spectacole si cinematografe. Masca de protectie este obligatorie in orice spatiu.