Un tanar in varsta de 30 de ani, Constantin Tiganescu, a murit dupa ce a lovit in plin remorca unui TIR. Incidentul s-a produs pe autostrada M5 din Ungaria.Marti dimineata, Constantin se afla la volanul unui camion de 3,5 tone cu care se ducea către Budapesta.La kilometrul 32 al autostrăzii M5, din motive încă necunoscute, Constantin Ţigănescu a pierdut controlul maşinii şi a intrat în plin în remorca unui TIR.În urma impactului deosebit de puternic, şoferul român a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale cabinei, iar din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.Constantin Ţigănescu era căsătorit şi avea o fetiţă.

Un nou accident teribil in Ungaria. Un roman a murit dupa ce a intrat in plin in remorca unui TIR

