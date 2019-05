Un nou caz de meningita. O eleva de 16 ani, in coma

Cand a plecat cu ambulanta din Pitesti, fata era constienta dar, pe drum, starea ei s-a agravat rapid, iar la "Matei Bals" a ajuns in coma. Imediat, conducerea liceului unde invata eleva a luat masuri. Cei 34 de colegi de clasa, 10 profesori, dar si parintii adolescentei, au primit antibiotice.Numita si "boala contra timp,", meningita poate ucide in doar cateva ore, iar, de multe ori, simptomele sunt inselatoare, ca in cazul virozelor. Luna trecuta, o eleva de 18 ani de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Capitala a murit in doar cateva ore de meningita, la fel si o adolescenta de 15 ani din Vaslui, care a fost rapusa, tot luna trecuta, de meningita.