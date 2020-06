Un nou cutremur in Mehedinti vineri dimineata

Un nou cutremur s-a produs in aceasta dimineata in Mehedinti, dupa ce ieri s-au inregistrat trei seisme in mai putin de trei ore, dintre care unul puternic.Toate cele patru seisme au fost de suprafata. Seismul din aceasta dimineata s-a produs la ora 5:17, la adancimea de doar 4 kilometri. Seismul a avut magnitudinea de 3 grade pe scara Richter si s-a produs in apropierea oraselor: 127km V de Craiova, 142km SE de Timisoara, 145km E de Belgrade, 150km E de Zemun, 158km N de Nis, 180km SE de Arad, 188km SV de Sibiu, 203km E de Novi Sad, 203km V de Pitesti, 239km N de Sofia.