Un nou cutremur puternic in zona Vrancea

Un nou cutremur a zguduit Romania marti dimineata. Seismul s-a produs in judetul Vrancea, la ora 04:26, având 3.1 grade pe scara Richter. De asemenea, seismul s-a produs la o adâncime de 84 de kilometri. Luni dimineata a mai avut loc un cutremur in judetul Buzau, la 123 de kilometru

In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati (Lasata secului de carne), crestinii ortodocsi din Romania isi pomenesc mortii. Mosii de iarna sau Sambata mortilor vor fi anul acesta la data de 2 martie 2019. In aceasta zi, in Biserica se pomenesc persoanele care