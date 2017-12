Un nou incident grav la metrou. Cine o vede pe aceasta femeie este rugat sa dea toate detaliile politiei

O femeie a facut in aceasta dimineata reclamatie la politie in jurul orei 10.00 dupa ce a fost amenintata de aceasta doamna. Politia este in alerta si o cauta peste tot.Aceasta femeie a amenintat o alta persoana, iar conflictul a avut loc la statia Unirii.Poliţia Capitalei solicită tuturor persoanelor care pot oferi informaţii despre persoana din imaginea de mai sus să apeleze de urgenţă prin 112 sau să se adreseze celui mai apropiat poliţist.