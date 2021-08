Un nou lockdown in Romania? Anuntul clar facut de Raed Arafat. Ce se va intampla cu persoanele nevaccinate

„In afara de videoconferinte, la care am participat cu doamna ministru, am realizat una cu UPU-rile, care va trebui sa faca fata unor pacienti cu probleme grave sau. De aceea am cerut sa se pregateasca si pentru categoria pacienti Covid, dar si pentru pacienti non-Covid. Avem in jur de 10.000 de cazuri pe zi, in total, asta fara cresterea cazurilor de Covid care ar putea surveni in urmatoarea perioada. Incepand cu saptamana viitoare vom creste capacitatea Centrului National de Coordonare a Interventiei si, ca o noutate, vom face saptamanal o conferinta de presa in care vom analiza situatia pe saptamana care va fi trecut si vom primi intrebari. Aceasta va fi diferita fata de cea pe tema vaccinarii. Sunt mai multe unitati modulare, ca cea de la Elias, cele militare, pentru a le putea reactiva in caz de nevoie.Acestea ar fi pregatirile si saptamanal veti primi un raport despre problemele aparute si ce masuri s-au luat.Spitalul de la Letcani este in proces de predare catre IGSU.Ideea va fi sa ne putem baza pe spitale si pentru altfel de afectiuni si, eventual, doar unele spitale sa devina suport covid, iar altele sa fie mixte.Lockdown cum a fost inainte nu se preconizeaza, pentru ca avem alte mijloace si posibilitati, avem vaccinarea. Noi oricum nu am avut un lockdown total, ci am mers pe incidente si pe masuri zonale si locale. Vor fi masuri luate pe zona, in functie de incidenta.Dacă într-o zonă ajungem la incidența care prevede limitarea accesului în anumite zone, se va lua măsura. Dar se va merge și pe identificarea persoanelor vaccinate, care să poată intra în anumite zone. Acest lucru urmează să se decidă.Când facem estimări, facem estimări, ele pot să se schimbe, iar când luăm decizii le luăm pe baza informațiilor din acel moment. În fiecare zi apar informații noi științifice și adaptăm deciziile față de informațiile noi.Înainte erau restricții pentru toți, acum poate o să fie permisii pentru unii. Nu e țintită persoana nevaccinată. Încercăm să menținem anumite activități neînchise. Poate fi vaccinare, dar și testare. Încercăm să aplicăm măsuri de sănătate publică. Nu e vorba de a face diferente, ci de a actiona in mod diferit in functie de starea de sanatate. Pe baza informatiilor pe care le primim zi de zi incercam sa adaptam aceste masuri. In mod clar trebuie sa ai, in cazul adunarilor la interior, una dintre cele trei: test, vaccin sau trecere prin boala. Sigur ca, daca esti vaccinat, nu vei mai fi pus sa te testezi.Inca o data, nu este vorba de a discrimina, ci de a adapta masurile la situatia de sanatate a persoanei.Varianta nouă a coronavirus se răspândește foarte repede și aplicarea unor măsuri de protecție sanitară este normală la acest moment.”, a declarat Raed Arafat