Un nou supermarket vine in Romania. Va vinde cele mai ieftine produse. Cele mai multe la 5 lei

Voucherele de vacanta ar putea fi reintroduse din 2022, potrivit unor surse de la negocierile PSD cu PNL. Valoarea acestora va fi de 1.450 de lei, însă ele vor avea o altă destinație. Schimbarea va fi una importanta insa in ceea ce priveste aceste vouchere, caci ar putea fi

Specialistii sunt in alerta dupa ce in Franta a aparut o noua varianta a coronavirusului. Aceasta a fost identificata in Şcoala Mona Ozouf din comuna Bannalec, în departamentul francez Finistere. Conform specialistilor, aceasta noua varianta, cu care au fost infectati 18 elevi si sase