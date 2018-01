Un noua tragedie la metroul bucurestean. Un barbat a fost injunghiat

Barbatul a sunat la 112 și a anuntat ca a fost victima unei agresiuni. Doua echipaje SMURD s-au deplasat la locul incidentului, barbatul fiind preluat de medici.“In aceasta seara (n.r. - joi), in jurul orei 19.00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculeţ din apropierea unei staţii de metrou de pe raza sectorului 6 - zona Politehnica. Tanarul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. La faţa locului s-au deplasat de urgenţa poliţişti din cadrul secţiei competente care au demarat investigaţiile in vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor in care s-a produs agresiunea, cat şi pentru identificarea faptuitorului”, precizeaza intr-un comunicat Politia. Potrivit anchetatorilor, tanarul a fost injunghiat in spate. Metrorex a precizat, intr-un comunicat de presa, ca ”incidentul nu a avut loc in incinta statiei de metrou”. Medicii de la Spitalul Universitar, acolo, unde a fost dus tanarul, spun ca acesta a suferit o interventie chirurgicala si ca este in stare stabila.Potrivit Mediafax, tanarul este angajat al Spitalului Universitar, fiind brancardier in cadrul unitaţii medicale. Dr. Ungureanu Georgiana, medic UPu spitalul Universitar: “A fost transportat la UPU un pacient de 26 de ani, victima unei agresiuni fizice, in urma careia a prezentat o plaga injunghiata hemitorace stang posterior, stabil, constient A fost operat de urgenta.” Atacatorul este cautat pentru tentativa de omor, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri.