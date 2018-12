Vortexul polar va lovi Romania chiar in ultimele zile ale lunii decembrie şi va continua să lovească Europa şi în lunile ianuarie şi februarie, atunci când se vor înregistra căderi masive de zăpadă.În ceea ce priveşte efectele asupra vremii din regiunile temperate ale emisferei nordice, unde se află şi România, un vortex puternic înseamnă o iarnă normală, cu obişnuitul cocktail de ninsori, îngheţuri şi dezgheţuri şi chiar viscole moderate sau scurte perioade geroase. Însă un vortex destabilizat, care lasă aerul arctic să pătrundă spre latitudini sudice, înseamnă ninsori abundente şi viscole severe, dar, mai ales, perioade lungi de vreme extrem de geroasă, elemente care compun tabloul unei ierni grele, potrivit Adevărul.ro.

S-a aflat secretul Mihaelei Borcea. Nimeni NU a știut asta: „Eu am vrut iniţial să…”

Articole recomandate

Un vortex polar loveste Romania! Vesti proaste despre vreme Meteorologii anunta vreme extrem de rece in lunile ce urmeaza. Europa va fi lovita in ianuarie si februarie de un vortex polar, care va aduce temperaturi foarte scazute si ninsori abundente. Vortexul polar va lovi Romania chiar in ultimele zile ale lunii decembrie şi va continua să

Sfantul Stefan: traditii si obiceiuri. Ce este interzis sa faci astazi! Sfântul Ștefan se sarbatoreste in fiecare an pe 27 decembrie. Aceasta sarbatoare este marcata cu cruce rosie in calendar. Sfantul Stefan este considerat ca fiind primul martir și diacon al Bisericii. Sfântul Ștefan este cel ales pentru a-i conduce pe diaconi, drept

Cutremur in Vrancea in a doua zi de Craciun. Ce magnitudine a avut seismul Romania a fost zguduita de un nou cutremur chiar in a doua zi de Craciun! Seismul s-a produs in Vrancea marti noaptea si a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la ora locală 02.05.Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc în 28

O familie din Timisoara, salvata de caine dupa ce bradul a luat foc O familie din Timisoara a fost salvata de la o tragedie de catel. Patrupedul si-a trezit stapanii din somn dupa ce bradul de Craciun a luat foc. Se pare ca incendiul s-a declansat de la o instalatie defecta. Oamenii s-au trezit de la lătratul agistat al câinelui lor care