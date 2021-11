Unde ar putea deveni obligatoriu certificatul verde. Noile propuneri ale lui Alexandru Rafila

Astfel, Alexandru Rafila ia in calcul varianta ca certificatul verde sa devina obligatoriu in zonele unde exista focare, caci nu doreste ca prin acest document sa fie impuse constrangeri.„Propunerea pe care am făcut-o eu se referă la faptul că acest certificat verde nu trebuie perceput ca o metodă de constrângere în ceea ce priveşte vaccinarea. Eu sunt un susţinător al vaccinării şi lucrul acesta l-am demonstrat în toată activitatea mea şi în declaraţiile publice. Din păcate, în România, majoritatea populaţiei nu s-a vaccinat. Deci plecăm de la o realitate. Atunci, scopul este să încercăm să facem în aşa fel încât populaţia să perceapă vaccinarea ca pe un act de protecţie individuală şi colectivă şi nu ca pe un fenomen deconstrângere”, Alexandru Rafila, ministru al Sănătăţii.