Unde poti face consultatii dentare gratuite. Vestea pe care trebuie sa o afle cat mai multi romani

Pentru ca tu sa beneficiezi de un serviciu de inalta calitate, odata ce au fost facute investigatiile necesare, medicul de caz va prezenta cazul tau Consiliului Medical, un corp de medici cu experienta vasta, care revizuieste fiecare plan de tratament efectuat in reteaua Clinicile Dentare Victoria, asigurand astfel o calitate inalta a actului medical. Pe aceasta cale ne asiguram ca, indiferent de orasul in care vizitezi reteaua Clinicile Dentare Victoria, vei primi cele mai bune solutii dentare, atat la nivel medical cat si estetic.Animata de obiectivul de a oferi pacientilor tratamente dentare corecte si complete de fiecare data, reteaua Clinicile Dentare Victoria este locul unde poti obtine sanatatea si frumusetea danturii. Vei fi intampinat de o echipa de medici specialisti pe fiecare domeniu stomatologic atat pentru adulti cat si pentru copii, care cu ajutorul tehnologiei de ultima generatie, vor face ca fiecare vizita la dentist sa fie o experienta placuta, bazata pe calitate, incredere si acuratete.Reteaua deeste prezenta in Pitesti, Ramnicu Valcea, Slatina si isi propune sa fie un partener de incredere pentru fiecare pacient, oferind servicii complete si de inalta calitate pentru intreaga ta familie. Pentru echipa din Clinicile Dentare Victoriainseamna expertiza, accesibilitate si grija..”- Liana Maria Maris, Doctor Stomatolog, Director Medical, Clinica Dentara VictoriaPlanurile companiei vizeaza sa ofere unui numar cat mai mare de pacienti accesul la o clinica stomatologica moderna, de incredere, cu servicii la cele mai inalte standarde de calitate si preturi accesibile, prin extinderea retelei cu inca trei clinici noi, in Targoviste, Bucuresti si Craiova, care urmeaza sa fie inaugurate in aceasta toamna. Realizarea acestui obiectiv implica o investitie de peste 1,7 milioane de euro si va conduce la asigurarea a aproape 50 de locuri noi de munca.” a declarat Daniel Dragomir, Director General si Fondator, Clinica Dentara Victoria