Unde se pot adaposti romanii in caz de razboi! Unde se afla buncarele in Romania

Romania are mai multe buncare in tara in care oamenii s-ar putea adaposti in caz de razboi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a făcut publică o listă a adăposturilor de protecție civilă din toată țara.La nivel național există 4.538 de spații în care oamenii ar putea să se adăpostească, conform listei publicate pe site-ul IGSU. Acestea se afla in subsolurile cladirilor, in galerii edilitare şi de termoficare sau în tuneluri tehnologice. Cele mai multe buncare exista in Bucuresti, 1.171. În Sectorul 1 al Capitalei sunt 165 de adăposturi, în Sectorul 2 sunt 343, în Sectorul 3 sunt 143 de buncăre, în sectorul 4 sunt 168, în sectorul 5 sunt doar 58 și în sectorul 6 sunt 294. Potrivit aceleași liste, cele mai puține adăposturi există în județul Ialomița și în Vrancea, unde se găsesc doar câte 13 astfel de încăperi.