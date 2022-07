Unele plaje din Egipt, Hurghada, au fost redeschise. Turistii spun ca au vazut in continuare rechini

Vestea ca o romanca a fost ucisa de un rechin in Egipt a socat pe toata lumea. Aceasta se afla in vacanta in Hurghada si, potrivit informatiilor, disparuse de doua zile de la hotelul de 5 stele la care se cazase. Roxana Donisian era din Suceava si urmeaza sa fie adusa in tara pe 8 iulie.