Urmeaza 4 zile de ger. Temperaturile coboara pana la -20 de grade Celsius

Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde din noaptea de vineri spre sâmbătă vor coborî sub -20 de grade, conform meteorologilor, care au emis mai multe avertizări de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de răcire accentuată în toate zonele țării, în vigoare de joi, de la ora 12.00, și până luni, la ora 10.00. În intervalul menționat, vremea se va răci accentuat în toată țara.Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde din noaptea de vineri spre sâmbătă (12/13 februarie) vor coborî sub -20 de grade. Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și -2 grade.