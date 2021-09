Urmeaza noi restrictii in Romania dupa explozia de cazuri Covid? Anuntul facut de Raed Arafat

“Noi avem in Hotararea de Guvern unele praguri care sunt prestabilite, si asta ca sa usureze luarea deciziilor de catre Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta. De exemplu, la Satu Mare a fost un numar de localitati in care a crescut incidenta semnificativ. Dar nu este suficient numai cresterea incidentei. Exista un mecanism de calcul stabilit de INSP. DSP face acest calcul, daca trece de 60 de puncte, inseamna ca este propunere de carantinare.Se face propunere de carantinare catre INSP care o avizeaza. Ulterior se discuta in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, si daca se mentine in comitet carantinarea localitatilor, atunci se emite ordinul pentru carantinare", a spus Raed Arafat, potrivit realitatea.net."La acest moment, avem sase localitati in judetul Satu Mare si o localitate in judetul Sibiu care au fost carantinate prin aceasta modalitate. Pana la carantinare, exista alte masuri. Exista masurile care se iau pe limitarea numarului persoanelor care participa la unele activitati. Incepe numarul sa scada, cu cat creste incidenta. Poate interzicerea unor activitati. Sau se permite participarea la ele cu conditia sa prezinti certificatul verde", a explicat Raed Arafat.