Vacanta de vara a elevilor, prelungita. Cand vor incepe cursurile

„Vă rog, doamnă ministru Ecaterina Andronescu, să luaţi în considerare începerea anului şcolar în 16 septembrie. Sunt convinsă că este o măsură aşteptată de toţi copiii din România”, a spus premierul la începutul şedinţei de Guvern.Anul şcolar 2019-2020 ar trebui să înceapă în 9 septembrie şi să se încheie în 12 iunie.Cursuri: Luni, 9 septembrie 2019 – Vineri, 20 decembrie 2019Vacanţa pentru gradinite si clasele pregatitoare – a IV-a: 26 octombrie – 3 noiembrie 2019Vacanţa de iarnă: Sambata, 21 decembrie 2019 – Duminica, 12 ianuarie 2020Cursuri: Luni, 13 ianuarie 2020 – Vineri, 3 aprilie 2020Vacanţa de primăvară: Sambata, 4 aprilie 2020 – Marti, 21 aprilie 2020Cursuri: Miercuri, 22 aprilie 2020 – Vineri, 12 iunie 2020Vacanţa de vară: Sambata, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care incep cursurile anului scolar 2020-2021.Aceasta solicitare vine in contextul in care scoala este tot mai fragmentata fie de zile libere nou introduse de parlamentari, fie de "punti" intre acestea create de Guvern, si in conditiile in care specialistii din educatie avertizeaza ca vacanta de vara din Romania este printre cele mai mari din Europa, cu efecte asupra procesului de invatare, scrie Edupedu.ro.Amintim ca neintelegeri cu privire la data inceperii anului scolar au existat inca din momentul aprobarii structurii anului scolar 2019-2020. Hotelierii de pe litoral i-au spus ministrului Turismului, Bogdan Trif, ca scurtarea vacantei scolare de vara le va afecta afacerile si i-au cerut sa faca demersuri pentru a fi prelungita vacanta mare, scria la inceputul lunii mai Agerpres.Vacanţa de vară: Sambata, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care incep cursurile anului scolar 2020-2021.