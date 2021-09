Vaccinarea ar putea deveni obligatorie in Romania pentru anumiti angajati. Cine ar putea fi obligat sa se imunizeze

Cei care vor refuza vaccinarea sau testarea risca sa ramana fara locul de munca. Vaccinarea obligatorie ar putea fi impusa si in cazul persoanelor din categorii vulnerabile precum: batranii, pacientii cu HIV/SIDA, bolnavii oncologici, cei imunodeprimati sau cei care au suferit un transpalant.Florin Citu a declarat ca analizeaza propunerea lui Nelu Tataru pentru a vedea daca este un scenariu practic sau nu.Pana in acest moment,, la tot ce tine de serviciile publice, tot ce intra in contact cu populatia.Voi avea o discutie si cu premierul pe acest palier. Ii propun acest scenariu in masura in care si ceilalti specialisti vor veni cu alte propuneri sa vedem in ce masura sunt fezabile.(in aceasta categorie - n.r.). Noi propunem tot ce inseamna esential sa intre in aceasta categorie. Noi vedem deja ca multe tari din Europa au luat aceste masuri", a afirmat Tataru, la un post de radio.