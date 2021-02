Vaccinul AstraZeneca: tot ce trebuie sa stii

Pana la inceperea celei de-a treia etape de vaccinare care include intreaga populatie, vaccinul va fi administrat doar bolnavilor cronici si personalului esential.Organizatorii campaniei de vaccinare sustin ca sunt introduse in platforma 220.000 de locuri pentru imunizarea cu serul AstraZeneca pentru urmatoarele 20 de zile. Pana acum s-au programat peste 142.000 de persoane.Vaccinul AstraZeneca este disponibil in flacoane de 4 ml suspensie, cu 8 doze, respectiv de 5 ml suspensie, cu 10 doze.Se pastreaza la temperaturi intre +2 si +8 grade Celsius, cu mentinerea lantului de frig impus de producator, si are o stabilitate de 6 luni inainte de prima utilizare.Vaccinul AstraZeneca este un vaccin monovalent compus dintr-un singur vector adenoviral modificat (un virus inofensiv), care transmite celulelor umane “instructiunile” necesare producerii proteinei Spike unice, specifica virusului care provoaca boala COVID-19.Sistemul imunitar al persoanei recunoaste ca aceasta proteina specifica nu ar trebui sa se afle in organism si reactioneaza prin producerea de mijloace de aparare naturale impotriva infectiei SARS-CoV-2.Vaccinul se administreaza doar intramuscular, in conformitate cu recomandarile din RCP."Este unul dintre acele vaccinuri care pot fi depozitate in frigidere obisnuite si, prin urmare, este foarte util", a declarat pentru mass-media Soumya Swaminathan, responsabil stiintific al OMS.