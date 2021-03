Vaccinul AstraZeneca va fi administrat si persoanelor peste 55 de ani

Acesta a solicitat cresterea pragului de vaccinare pana la varsta de 65 de ani.”Pot spune in premiera ca saptamana trecuta am facut o solicitare oficiala catre comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si catre Agentia Nationala a Medicamentului, pentru reevaluarea criteriului de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, avand in vedere ca au aparut date suplimentare cu privire la eficacitatea indubitabila a acestui vaccin la persoanele cu varste peste 55 de ani. Avem in vedere fie cresterea pragului de varsta la 65 de ani, fie eliminarea completa. Datele din Marea Britanie, din Scotia, arata eficacitatea foarte buna, de peste 94% in prevenire internarilor si a formelor de grave de boala provocata de COVID-19. Cred ca toate datele recomanda in acest moment aceasta crestere a limitei la 65 de ani sau eliminarea ei. In marea lor majoritate, dozele AstraZeneca administrate in Marea Britanie au fost folosite la persoane cu varsta de peste 65 de ani", a declarat Gheorghita, la un post TV, potrivit realitatea.net.In prezent, in Romania, vaccinul AstraZeneca este administrat doar persoanelor de pana in 55 de ani.Vaccinul produs de AstraZeneca este administrat in Canada pentru toata populatia adulta, indiferent de varsta.