Val de aer rece peste Romania in weekend

Acest val de aer rece va aduce temperaturi de zero grade la munte, in timpul noptii, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, in nordul Moldovei vor fi inregistrate temperaturi intre 28-30 de grade Celsius, insa de sambata, 14 septembrie acestea coboara pana la 20-22 de grade Celsius.Duminică, 15 septembrie vor fi 24 de grade în Banat, 23 de grade în Maramureș, 20 – 22 de grade pe Litoral și în Delta Dunării. În estul Transilvaniei sunt prognozate 16 grade la prânz și în jur de 4 grade în timpul nopții.Mai cald va fi în sud, unde duminică 15 septembrie, sunt prognozate 27 de grade în Oltenia și Muntenia.De asemenea, temperaturile din timpul nopților de 14 – 17 septembrie vor coborî semnificativ. Astfel, în Banat, Crișana, Moldova sunt prognozate valori de 8 – 10 grade.La munte, vor fi doar 8 grade la prânz și și în jur de zero grade în timpul nopților.O dată cu acest val de aer rece, va intra în țară și un front de aer umed care ne va aduce ploi, în aceeași perioadă, 15 – 17 septembrie.Din 16 septembrie, se va încălzi ușor, de la o zi, la alta, prognozează ANM.