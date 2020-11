Val de cutremure in Romania duminica noapte

Primul seism s-a produs la ora 03:32 in Moldova, Vaslui. Acesta a avut o intensitate de 2,4 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 6 km . Au urmat apoi alte doua seisme, de data aceasta in Vrancea. Primul, la ora 3:58, a avut magnitudinea de 3 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 100 de km. Al doilea cutremur a avut loc la ora 4:34. Acesta a avut magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 75 de km.Cel mai puternic cutremur din 2020, care s-a resimtit si in Bucuresti, a avut loc in luna ianuarie.Cutremurul produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter si s-a produs in Judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri. Cel mai puternic cutremur din 2019 a avut loc in judetul Buzau, pe 3 septembrie. Acesta a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.