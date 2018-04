Val de seisme. Cutremur puternic in zona Buzaului

Acesta este cel de-al optulea seism din luna aprilie. Seismul a avut loc in judetul Buzau la ora 03:14 si a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter si s-a produs la adancimea de 108 kilometri.Cutremurul s-a resimtit in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (7km), Intorsura Buzaului (32km), Valenii de Munte (38km), Covasna (39km) si Slanic(42km), potrivit datelor furnizate de infp.ro. Cel mai puternic seism din acest an, resimtit si in Bucuresti, a avut magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter si s-a produs pe 14 martie, in judetul Vrancea, la o adancime de 139 de km.