Val polar peste Romania. Prima ninsoare si in Bucuresti?

Pentru miercuri, meteorologii au prognozat 5 grade in Bucuresti, dar de vineri, temperaturile continua sa scada si sunt anuntate ninsori in zona de munte. Nici in Bucuresti nu este exclus sa avem parte de zapada in week-endul care urmeaza.Vremea va fi inchisa in sudul si in estul tarii, unde local vor cadea precipitatii, slabe. In restul teritoriului, innorarile vor fi trecatoare, iar precipitatiile cu totul izolate. Acestea vor fi predominant sub forma de ploaie, iar la munte si pe arii restranse in zonele deluroase, ninsori si lapovita.