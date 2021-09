Valeriu Gheorghita, anunt crunt. La cate cazuri de covid se va ajunge in octombrie

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare COVID-19, a facut un anunt crunt pentru Romania. Valul patru al pandemiei a lovit puternic tara noastra, iar in spitale, direct la Terapie Intensiva, ajung tot mai multe persoane. Este vorba si despre persoane tinere, care ajung sa piarda lupta cu virusul deoarece merg prea tarziu la spital.Medicul militar a precizat insa ca abia de acum incolo ar putea incepe ce e mai rau. Autoritatile se asteapta ca varful noului val sa fie atins in luna octombrie, cand numarul noilor infectii ar putea depasi chiar si 20.000 de cazuri.„Anunțam o predicție pentru 15 septembrie de aproximativ 2.500 de cazuri zilnic, media pe ultimele 7 zile. S-a reevaluat această predicție pentru următoarele 4 săptămâni, până la 15 octombrie și situația e cât se poate de serioasă.Ne așteptăm ca la 1 octombrie să ajungem la un număr mediu de cazuri la 7 zile de aproape 7.000, dar cu vârfuri și de 10.000 pe zi, iar la 15 octombrie am putea să depășim 17.000 pe zi, media la 7 zile, ceea ce înseamnă o situație evident mult mai gravă – vârfuri de 20.000 de cazuri. Cam acestea sunt predicțiile”, a declarat Valeriu Gheorghiță, pentru B1 TV.