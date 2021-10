Valeriu Gheorghita anunt important despre vaccinarea anticivid in Romania

“Ţinând cont de această adresabilitate în creştere a persoanelor pentru vaccinarea, am decis ca pentru municipiul Bucureşti la fiecare final de săptămână până la încheierea anului să organizăm un astfel de maraton de vaccinare într-un centru de vaccinare din fiecare sector. Practic, care să asigure o accesibilitate după un program prelungit al persoanelor la vaccinare. în următoarele zile vom anunţa care sunt centrele în care vom avea un program prelungit. Ceea ce noi am propus este să avem un program de la 8 dimineaţa până la 12 noaptea, iar pe perioada nopţii să fie perioada în care să asigurăm igienizarea încăperilor şi numărul de persoane, din ce am observat noi, care vin în intervalul 12 noaptea 8 dimineaţă este semnificativ mai scăzut şi atunci probabil că aceste centre vor funcţiona cu program prelungit şi nu vor fi 24 de ore din 24”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.Totodata, medicul militar Valeriu Gheorghita a recomandat ca astfel de maratoane de vaccinare sa fie organizate in toata tara.“Aceeaşi abordare aş lansa-o către celelalte judeţe, în mod deosebit către marile aglomerări urbane, către oraşele mari, pentru a organiza la sfârşitul fiecărei săptămâni cel puţin un centru de vaccinare care să aibă un program prelungit şi care să permită vaccinarea cu un program flexibil şi a unui număr cât mai mare de persoane, mai ales în centrelele universitare, unde există personal voluntar, studenţi, rezidenţi în cadrul acestor programe şi proiecte”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare. Valeriu Gheorghiţă a precizat că la maratonul vaccinării din Capitală au fost vaccinate 33.790 de persoane în total în cele şase centre amenajate, din care 70% au fost persoane vaccinate cu prima doză.

