Valeriu Gheorghita, despre tulpina indiana! Cat de periculoasa este noua mutatie

Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania, a explicat ca mutatiile suferite de coronavirus cresc contagiozitatea, iar unele ar putea diminua eficienta vaccinurilor.Desi in prezent nu exista date clare ca tulpina indiana ar fi mai contagioasa sau ca ar putea afecta eficienta vaccinurilor existente, exista ingrijorari in privinta acestei mutatii in contexul in care numarul cazurilor de infectii a crescut vertiginos in India. Această tulpină prezintă două mutații la nivelul proteinei S.„Vaccinarea rămâne în momentul de față, alături de respectarea măsurilor de prevenție, principalele măsuri de combatere a răspândirii infecției. Este vorba despre mutații care cresc contagiozitatea acestui virus. Este ceea ce spuneam până în acest moment – atât timp cât acest virus se propagă în rândul populației, are șanse să acumuleze noi mutații, care fie cresc agresivitatea, fie cresc contagiozitatea, fie fac ca acest virus să fie mai rezistent la acțiunea vaccinurilor, drept pentru care vaccinarea rămâne în momentul de față, alături de respectarea măsurilor de prevenție, principalele măsuri de combatere a răspândirii infecției, de limitare a consecințelor acestei pandemii.Categoric, oricând poate să genereze noi mutații. Acestea sunt atent supravegheate la nivel internațional. Nu sunt neapărat elemente care să creeze un nou context din punct de vedere virusologic.Este important să continuăm vaccinarea cu vaccinurile disponibile. La momentul actual pot să spun că sunt foarte eficiente, și ne uităm ce se întâmplă în Israel, în Marea Britanie. Sunt țări care au înregistrat un număr extrem de scăzut de decese. Israelul, ieri nu a înregistrat niciun deces, pentru prima oară după atâtea luni. Este o veste extraordinară și tocmai de aceea acest mesaj trebuie să fie foarte bine înțeles.Prin această campanie de vaccinare noi putem să prevenim pierderile de vieți omenești, putem să scădem numărul de oameni care ajung în spital din cauza maladiei COVID-19, putem să revenim la normalitate", a declarat Valeriu Gheorghita, la Digi 24.