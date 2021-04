Valeriu Gheorghita: "La masca de protectie se va renunta ultima data"

Mai mult, acesta a precizat ca masca ar trebui sa devina un accesoriu indisponibil in fiecare sezon gripal., a spus Gheorghita.Pe de alta parte, pentru ca poppulatia sa ajunga mai rapid in faza de imunizare, Valeriu Gheroghita a precizat ca incepand cu 7 aprilie incepe demararea proiectului pilot, prin care pacientii se pot vaccina la medicii de familie. Pana acum, in aceasta campanie, s-au inscris 30% dintre medicii de familie din intreaga tara. Vaccinarea la nivel national in cabinetele de medicina de familie va incepe pe 4 mai.