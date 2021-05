Valeriu Gheorghita: "Riscam un val patru". Unde sunt probleme cu campania de vaccinare

Medicul militar Valeriu Gheorghita a anuntat ca Romania s-ar putea cu un val patru al pandemiei de coronavirus, de aceea se insista ca oamenii din mediul rural sa se vaccineze in numar cat mai mare. De cateva zile, autoritatile au accelerat campania de imunizare in sate, insa ritmul de imunizare este destul de scazut in aceste zone.„În momentul acesta ajungem în segmentul populației ezitant, dar pot să spun, din ce am observat cu echipele mobile, că totuși un număr important de oameni doresc să se vaccineze. Dar vaccinul este încă la distanță, nu a ajuns pe strada lor. Riscăm un val patru care s-ar putea să fie destul de important.Trebuie să înţelegem că virusul este în continuare circulant şi dacă nu consolidăm acest răspuns favorabil prin vaccinare, riscăm într-adevăr o recrudescenţă a cazurilor şi un val patru care s-ar putea să fie destul de important. Şi vedem ce s-a întâmplat cu valul trei, am ajuns la capacitatea maximă în secţiile de terapie intensivă, este păcat pentru că în momentul de faţă COVID-19 este o boală prevenibilă prin vaccinare. În momentul în care ai cel puţin un vaccin, avem patru, este păcat să nu beneficiem de vaccinare tocmai pentru a evita alte decese, alte drame, restricţii”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare la Digi24.