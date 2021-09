Valeriu Gheorghita trage un semnal de alarma dupa ce numarul cazurilor de Covid au explodat: "Este de neacceptat"

Coordonatorul campaniei de vaccinare spune că în niciun caz nu trebuie să ne obișnuim să trăim în condițiile actuale de pandemie și îndeamnă populația să se imunizeze anti-Covid.„În valul 4 am interacționat mai mult, am avut o mobilitate crescută și am respectat mai puțin măsurile de prevenție, cu atât mai mult cu cât știm că rata de vaccinare a scăzut substanțial pe perioada sezonului de vară. Este momentul să conștientizăm realitatea cu care ne confruntăm astăzi.Am avut ieri peste 11.000 de cazuri confirmate, peste 200 de decese din cauza Covid-19. Este o situație de neacceptat în momentul de față, în condițiile în care avem la dispoziție soluția prin care putem reduce consecințele negative ale acestei pandemii, și anume pierderea vieții omenești.Este cât se poate de evident rolul benefic al vaccinului împotriva Covid. Vaccinarea reduce substanțial riscul de deces, riscul de a face o formă gravă a bolii, reduce riscul de transmitere, chiar dacă acest risc nu este redus la maximum.Se vorbește tot mai mult de faptul că trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. În niciun caz nu trebuie să ne obișnuim să trăim zilnic în aceste condiții de pandemie, cu spitale asaltate de pacienți bolnavi, cu secții ATI pline și oameni care în fiecare zi își pierd viața din cauza acestei maladii.Trebuie să facem un efort pentru a reuși să controlăm această pandemie iar singura soluție prin care putem face asta este vaccinarea. Avem la dispoziție în România patru vaccinuri autorizate, sigure, eficiente și ușor de tolerat”, a declarat medicul militar Valeriu Gheorghiță.

