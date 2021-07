Valul patru de coronavirus va aduce 5.000-6.000 de cazuri pe zi in aceasta toamna. Avertismentul unui specialist

Medicul Emilian imbri avertizeaza ca Romania va putea depasi 5.000-6.000 de cazuri pe zi in aceasta toamna.„Se vehiculeaza printre specialisti, epidemiologi si virusologi, ca vom ajunge probabil la 1.500 de cazuri pe zi. E posibil, dar nu poti sa dai o data exacta. Daca faceti un calcul matematic, o sa constatati ca putem depasi 5.000-6.000 pe zi, avem de unde, apropo de populatia care ar putea fi expusa”, a declarat medicul Emilian Imbri, potrivit realitatea.net.“Romanii sunt, in general, relaxati”.Intrebat in legatura ca atitudinea relaxata a unor romani in fata pericolului valului 4 al pandemiei, Imbri a raspuns:„Pentru ca am vorbit fara sa fac inca glume… Romanii sunt, in general, relaxati. E un specific, o calitate a romanului, e relaxat si merge pe principiul ‘lasa ca merge’, ‘lasa sa se intample si vedem apoi’. Eu sunt convins ca cei care s-au vaccinat vor face si a treia doza.Oficial, nimeni n-a spus ca din septembrie incepem sa ne revaccinam, dar neoficial voci pertinente si oficiale – colonelul Gheorghita si mai multi politicieni – au spus ca poate din septembrie incepem vaccinarea persoanelor care au probleme si o imunitate mai scazuta. E o nuanta foare buna. Eu cred ca persoanele astea sigur vor veni la vaccinare”, a mai declarat Emiliam Imbri.