Vanzarile online de moda in crestere dupa COVID

"In China si Germania, vedem ca la o luna si jumatate de la deschiderea mall-urilor, traficul este de 50% din ceea ce era inainte de COVID", a declarat Berza pentru Ziarul Financiar. S-a inregistrat o crestere inclusiv in domeniul turismului unde vizitatorii cauta locuri izolate, linistite. Conform aplicatiei de rute auto destinatia cea mai cautata dupa ridicarea restrictiilor este sat Magura situata in rezervatia naturala Bucegi.Acest lucru arata ca oamenii incep sa se intoarca la obiceiurile lor, dar unii vor pastra noile practici, in special distantarea sociala, cu care s-au obisnuit in ultimele 60-90 de zile, a argumentat el.Ca atare, Fashion Days se asteapta ca online sa ia o pondere mai semnificativa a intregii piete."Moda online era cu aproximativ 10% din piata modei inainte de COVID, estimam ca se va stabiliza anul viitor la 25% din piata totala", a explicat Robert Berza. "Nu numai ca am avut o multime de clienti noi, dar si noi furnizori", a subliniat el.