Varianta japoneza de Covid a ajuns in Romania!

Noua tulpina a ajuns si in Romania si este mai rezista in fata vaccinurilor. Spre deosebire de restul tulpinilor, in cazul carora vaccinurile existente la ora actuala au o eficienta crescuta, in cazul tulpinii japoneze eficienta vaccinului este mai scazuta.Noua tulpina, denumita E484K sau "Eek" face ravagii in Japonia. Aici, 70% dintre pacientii testati luna trecuta, intr-un spital din Tokyo, erau infectati cu aceasta tulpina, iar numarul acestora este in crestere. O dovedesc testele efectuate la inceputul anului cand tulpina fusese descoperita doar la o treime din pacienti.