Variola Maimutei ar putea duce la reintroducerea restrictiilor de calatorie? Ce spun expertii OMS

Este alerta in Europa dupa ce cazurile de variola maimutei s-au extins in mai multe tari. Au fost confirmate pana acum peste 100 de cazuri in 9 tari europene. Mai exact, in Regatul Unit, Spania, Portugalia, Germania, Belgia, Franța, Țările de Jos, Italia și Suedia, precum și în SUA, Canada și Australia.Recent, OMS si-a exprimat ingrijorarea fata de aceste focare atipice de variola maimutei in Europa.Variola maimutei este o infectie virala, care de obicei nu se răspândește ușor între oameni și poate fi transmisă prin contact fizic apropiat prin leziuni și fluide corporale. La fel ca și coronavirusul, poate fi transmisă și prin picături respiratorii, singura similitudine găsită până acum între aceste două boli. Persoanele infectate se recupereaza in cateva saptamani, fara a avea nevoie de ingrijiri medicale. Simptomele virusului sunt ușoare și provoca frisoane, febră și dureri musculare, iar după ce febra scade apare o erupție cutanată pruriginoasă sau dureroasă, pe față sau pe organele genitale. De obicei, simptomele dispar de la sine după aproximativ 14 până la 21 de zile.Expertii din intreaga lume sunt ingrijorati, insa spun ca deocamdata nu se poate vorbi despre introducerea unor restrictii de calatorie. Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a avertizat insa că „pe măsură ce intrăm în sezonul de vară, cu adunări în masă, festivaluri și petreceri, sunt îngrijorat că transmiterea s-ar putea accelera”.Acest lucru poate determina impunerea restricților care afectează călătoriile în Europa, în această vară. Până în prezent, Belgia a impus o carantină pentru persoanele care au această boală, iar cei infectați trebuie să se izoleze timp de 21 de zile, fijnd singura țară din Europa care a recurs la o astfel de măsură.Variola maimuței se întâlnește în mod frecvent în părți îndepărtate din Africa Centrală și de Vest.