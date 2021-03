Velopa.ro – Cel mai usor mod de a comanda anvelope online

Indiferent ca utilizezi masina doar in oras sau la drum lung este important ca aceasta sa fie echipata corespunzator in fiecare sezon. Anvelopele de vara trebuie schimbate cu anvelope de iarna cand vine sezonul rece, si invers. In acelasi timp, poti folosi anvelope allseazon daca vrei sa scapi de chinul schimbarii anvelopelor de doua ori pe an.Anvelopele de iarna si anvelopele de vara sunt fabricate din materiale speciale care le asigura aderenta in sezonul potrivit si te ajuta sa circuli in conditii de siguranta.In acelasi timp, anvelopele allseason sunt fabricate dintr-un amestec de cauciucuri care se adapteaza perfect indiferent de conditiile de mediu. Pot fi folosite cu succes atat vara cat si iarna si sunt reglementate prin lege. Trebuie sa fii insa atent ca in momentul in care le alegi sa aiba inscriptionat pe ele aceleasi simboluri precum cele de iarna.Achizitionarea unui set nou de anvelope trebuie facuta in urmatoarele situatii:1. Cand masina vine dotata cu anvelope de vara (sau de iarna) si trebuie sa achizitionezi un set de anvelope de iarna (sau de vara) la schimbarea sezonului.2. Cand vrei sa renunti la anvelopele de vara si de iarna si sa treci la anvelope allseason, pe care sa nu le mai schimbi mereu.3. In momentul in care anvelopele, indiferent de tipul lor, se tocesc si nu iti mai ofera aceeasi protectie in trafic.Nu este deloc dificil sa alegi anvelopele potrivite pentru masina ta. Trebuie sa tii cont doar de cateva detalii simple, care sunt trecute si in cartea masinii.In primul rand este important sa stii modelul masinii si dimensiunea anvelopelor. Dimensiunea este inscriptionata atat pe cauciucuri, cat si in cartea masinii.Asadar, uita-te pe anvelopele actuale daca vrei sa faci alegerea potrivita. Vei vedea inscriptionata o serie de tipul anvelope 205 55 R16. In acest caz 205 reprezinta latimea exprimata in milimetri, 55 reprezinta inaltimea (exprimata in procent din latime), iar R 16 este diametrul interior al anvelopei.Toate anvelopele, indiferent ca sunt de vara, de iarna sau allseason trebuie sa aiba aceasta serie inscriptionata. Apoi, daca doresti sa cumperi anvelope de iarna sau allseason trebuie sa te asiguri ca acestea au inscriptionat pe ele literle M si S, precum si un fulg de zapada. Litera M vine de la “Mud” care in engleza inseamna “noroi”, iar S vine de la “Snow”, care inseamna “zapada”.Daca iti doresti cauciucuri de calitate intra pe Velopa.ro. Aici poti gasipentru masina ta, si poti alege intre anvelope premium sau economice, in functie de buget.Pe Velopa.ro vei gasi anvelope premium produse de Constinental, Michelin, Bridgestone sau Pirelli. Acestea sunt realizate din cele mai bune materiale, folosind tehnologii de inalta calitate. Sunt cele mai fiabile marci de anvelope de pe piata, la ora actuala, fiind apreciate de proprietarii de masini din intreaga lume.Tot pe velopa.ro gasesti anvelope la preturi de buget precum cele produse de Winrun, Roadmarch, Nexen sau Composal. Acestea sunt create din materiale de inalta calitate si tehnologii de ultima ora, insa pretul mai mic este dat de faptul ca sunt fabricate in tarile asiatice, unde mana de lucru este mai ieftina.Magazinul Velopa.ro are o oferta bogata si variata de, potrivite pentru masina si bugetul tau. Totul la un click distanta. Ai nevoie doar de un telefon, o tableta sau un laptop si conexiune la internet si, in doar cinci minute, poti comanda avelopele potrivite pentru masina ta. Avantajul este ca poti face acest lucru din confortul casei tale. Totul in deplina siguranta, mai ales in conditiile actuale, de pandemie.In plus, beneficiezi de transport gratuit. De indata ce plasezi comanda, aceasta va fi rapid procesata si livrata in cel mai scurt timp posibil, la adresa indicata de tine. Tot ce trebuie sa faci este sa intri pe Velopa.ro si sa adaugi produsele dorite in cos.Iar daca alegi sa cumperide pe Velopa.ro, vei beneficia de transport gratuit pana la usa casei tale sau la orice alta adresa doresti. Iar daca nu esti multumit de produsele primite, le poti returna in interval de 14 zile de la data primirii comenzii.Tot pe Velopa.ro beneficiezi si de consultanta gratuita, atat telefonic cat si pe messenger. Astfel, daca ai nelamuriri cu privire la produsele de pe site, sau nu stii cum sa alegi anvelopele potrivite modelului tau de masina, angajatii Velopa.ro iti stau la dispozitie. In acest fel te asiguri ca faci cele mai bune alegeri pentru masina ta.