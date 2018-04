Furtuni de vara, ploi si grindina in mai multe judete, inclusiv in Capitala

7 idei de activitati distractive in aer liber pentru copii

Vreme frumoasa in minivacanta de 1 Mai. Peste 30 de grade. Vesti proaste pentru turistii de pe Litoral Vesti bune despre vreme in minivacanta de 1 Mai. In aproape toata tara va fi cald, iar temperaturile vor trece si peste 30 grade Celsius in zona de sud. Vor fi 27 de grade Celsius în centrul ţării şi în Moldova.ANM anunţă unele înnorări în

Mama adolescentului criminal din Botosani sustine ca fiul sau nu a fost singur cand a omorat-o pe Petronela. Ce varianta soc sustine femeia Mama lui Ionel Bogdan, tanarul care a ucis cu 30 de lovituri de cutit o adolescenta in varsta de 18 ani, sustine ca fiul sau nu a fost singur in Padurea Pacea in momentul oribelei crime. Femeia sustine ca alaturi de cei doi a mai fost o persoana, iar probele dovedesc asta. Ea a postat mai multe

Furtuni de vara, ploi si grindina in mai multe judete, inclusiv in Capitala Vremea se schimba radical vineri. Meteorologii anunta furtuni de vara, ploi si grindina in mai multe judete. Inclusiv in Capitala, dupa amiaza, vor fi averse, insotite de descarcari electrice. Temperaturile vor fi mai scazute, insa se vor incadra in mediile climatologice specifice acestei perioade.

Verdict dur pentru criminalul din Botosani Ionel Bogdan, tanarul in varsta de 17 ani, care a ucis, cu 30 de lovituri de cutit o tanara, a fost supus unui control psihiatric. Controlul psihiatric a fost făcut de o comisie medico-legală, la Serviciul de Medicină Legală, iar concluzia specialiştilor a fost că