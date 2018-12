Veste buna pentru salariati! Toti romanii vor primi al 13-lea si al 14-lea salariu!

Proiectul de lege a fost depus de parlamentarul vasluian Tudor Polak. Daca proiectul va fi adoptat, peste 3.7 milioane de romani, angajati in mediul privat, vor beneficia de bani in plus la final de an."Proiectul de act normativ are ca obiectiv principal sprijinirea capitalului autohton si cresterea veniturilor salariale ale salariatilor din mediul privat romanesc. Mai mult, isi propune sa dea posibilitatea companiilor cu capital integral privat de a stimula angajatii prin acordarea celui de-al 13-lea si celui de-al 14-lea salariu. Cel de-al 13-lea si cel de-al 14-lea salariu vor putea fi acordate de societatile care inregistreaza profit in anul fiscal in curs, iar cheltuielile ocazionate de acordarea acestor salarii sunt deductibile din impozitul pe profit datorat. Aceste cheltuieli nu trebuie sa depaseasca 20% din totalul impozitului pe profit datorat, respectiv 0,5% din cifra de afaceri. Masura acordarii acestor salarii suplimentare nu poate fi aplicata de catre firmele aflate in procedura de insolventa, faliment sau reorganizare", sustine Tudor Polak, potrivit capital.ro.Cele doua salarii suplimentare ar trebui acordate de catre firme astfel: cel de-al 13-lea salariu se va acorda intre zilele de 15 si 30 decembrie ale anului in curs, iar cel de-al 14-lea se va acorda in perioada 15-30 iunie a anului urmator.