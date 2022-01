Veste buna pentru salariatii din Romania. Ar putea avea o noua zi libera

Daca legea se aproba, romanii vor avea, incepand din acest an, o zi libera in ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. Un alt proiect de lege prevede ca romanii care merg la vot, indiferent de tipul alegerilor, sa beneficieze de o zi libera de la stat. Potrivit legii, in cazul alegerilor cu doua tururi de scrutin, angajatii trebuie sa mearga sa voteze in ambele zile de vot pentru a putea profita de liber.Daca acest proiect va fi aprobat, in 2024 romanii vor putea avea patru zile libere deoarece atunci vor avea loc alegerile locale, parlamentare, prezidentiale si europarlamentare, potrivit antena3.ro.