Veste soc! Vladimir Putin va fi tata pentru a treia oara?

Vladimir Putin nu a recunoscut niciodata oficial ca ar avea o relatie cu fosta gimnasta Alina Kabaeva. Ea ar fi adus pe lume in mare secret, doi baieti, in 2015 si in 2019. Putin ar fi aflat vestea chiar în toiul pregătirilor pentru parada de luni din Piața Roșie, organizată pentru celebrarea zilei de 9 mai, Ziua Victoriei.Putin a aflat că amanta lui este din nou însărcinată – iar sarcina a fost neplanificată” arată sursa citată.Potrivit expertului politic rus Valery Soloviev, despre care se spune că are la dispoziție o rețea de persoane din interiorul Kremlinului, supărarea liderului vine după ce a aflat că fosta gimnastă Kabaeva, în vârstă de 38 de ani, așteaptă un copil:”Am anunțat de ieri că Președintele Putin nu este în apele lui, pare deprimat și preocupat. Martorii de la fața locului au observat. Este de înțeles, având în vedere că partenera sa de viață și mama copiilor săi, Alina Kabaeva, este din nou însărcinată! Mai ales în această perioadă complicată.”Liderul de la Kremlin va împlini 70 de ani anul acesta. Există multe presupuneri și că ar fi bolnav, că ar avea cancer. Unele surse spun că Putin ar avea chiar patru copii cu Kabaeva, notează publicația ”The Mirror”. În ceea ce privește viața acestui enigmatic personaj, nimic nu poate fi sigur. Cert este că președintele rus are două fiice recunoscute, cu fosta sa soție, Lyudmila. Este vorba de Maria, în vârstă de 37 de ani, și Katerina, în vârstă de 35 de ani.