Vesti bune: Elevii vor primi 230 lei de la stat. Cum se intra in posesia banilor

Proiectul de lege, intitulat “Pactul pentru Carte, a fost inaintat la Senat de parlamentari de la PSD, PNL, USR, PMP şi UDMR.Pachetul legislativ cuprinde 5 propuneri legislative care prevad si alocarea a 100 de euro, de profesor, pentru achizitia de carti, TVA 0% pentru cartile tiparite si reducerea TVA la 5% pentru cartile in format electronic. Proiectele de lege au primit semnaturi de la toate partidele, inclusiv de la Putere si urmeaza sa intre in dezbaterea Legislativului.„Suma reprezinta echivalentul in lei a 50 de euro. Elevii beneficiari ai ajutorului financiar vor primi de la unitaţile de invaţamant unde studiaza documentele necesare in vederea valorificarii acestui ajutor şi vor face dovada achiziţionarii de carţi şi carţi in format electronic. Proiectul de lege mai prevede ca sumele necesare acordarii ajutorului financiar se asigura de la bugetul de stat, prin Minsterul Educaţiei şi Cercetarii”, arata, conform Digi24, iniţiatorii proiectului.