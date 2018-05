Vesti bune: O noua minivacanta pentru romani, dupa zilele libere de 1 Mai

Anul acesta, Rusaliile se celebreaza duminica, 27 mai, iar pe 28 este tot zi livere.De Rusalii, pe 28 mai, care se va lipi la weekend si la finalul aceleiasi saptamani, sarbatorim 1 iunie, Ziua copilului, care este de doi ani deja si ea zi libera. Practic, in saptamana 28 mai - 1 iunie, doar trei zile sunt lucratoare: 29 mai, 30 mai si 31 mai. Daca Guvernul declara aceste zile libere, bugetarii vor sta acasa noua zile! Astfel, elevii si bugetarii vor beneficia de o vacanta de sambata, 26 mai, pana duminica, 3 iunie, inclusiv, urmand ca zilele pierdute sa fie recuperate sambata, 9 iunie si pe parcursul programului zilnic, prin prelungirea orelor de program, pana la data de 15 iunie, noteaza curentul.info. Elevii vor invata pana in 15 iunie, in 16 iunie urmand sa inceapa vacanta de vara.Romanii vor avea parte de o noua vacanta. in august, pe 15, crestinii marcheaza Adormirea Maicii Domnului. Mai avem o zi libera in 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. In ultima luna din an sarbatorim Ziua Nationala, la 1 decembrie. Iar in 25 si 26 decembrie suntem liberi de Craciun. Anul acesta cad marti si miercuri zilele libere de Craciun, asa ca foarte probabil, Guvernul va da liber si in Ajun, pe 24 decembrie, astfel incat, legat cu weekendul, iese o minivacanta de cinci zile. Ar mai fi o varianta pentru finalul lui 2018. Daca ar fi libere si zilele de 27, 28 si 31 decembrie (zile care ar putea fi recuperate in ianuarie 2019, prin program prelungit), angajatii ar intra in vacanta vineri, pe 21 decembrie, urmand sa revina la serviciu abia pe data de 3 ianuarie 2019.