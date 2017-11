Vesti proaste despre veme: minus 30 de grade

De Craciun si Revelion sunt sanse sa avem zapada, insa, dupa sarbatori, temperaturile ar putea scadea dramatic chiar si sub minus 30 de grade Celsius in timpul noptii, in luna ianuarie.Luna decembrie vine si ea cu ger naprasnic. Directorul Administratiei Naţionale de Meteorologie(ANM), Elena Mateescu a precizat caam putea avea parte de o iarna grea, a extremelor."Cu siguranta daca2017 a fost un an al extremelor, ianuarie, fiind cea mai rece luna a anului, martie a fost foarte calduroasă, vara a fost una a extremelor, dar cu temperaturi peste normele climatologice, nu excludem ca si iarna 2017-2018 sa fie o iarna a extremelor. In care sa avem alternante semnificative, treceri de la zile foarte calduroase la zile in care instabilitatea atmosferica sa fie semnificativa, sa avem fenomene de viscol si caderi de zapada, pana la urma sunt obisnuite intr-un tipar de vreme extrema", a precizat meteorologul.