Vesti proaste! Vin ploile!

In vestul tarii, in aceasta saptamana, temperaturile vor urca pana la 26 – 27 de grade, mai mult decat ar fi normal pentru inceputul toamnei. in weekendul urmator, vor fi chiar si 30 de grade, iar saptamana urmatoare temperaturile vor cobori usor, la 25 – 28 de grade. Pana la data de 15 septembrie, nu va ploua, apoi probabilitatea pentru ploi temporare va fi in crestere.In centru este prognozata vreme neobisnuit de calda pentru aceasta perioada: 23 – 26 de grade, iar in weekend pana la 28 de grade. Pana la data de 16 septembrie vor fi posibile doar ploi slabe, izolate, apoi vor fi ploi temporare.In nordul tarii, pana la 29 de grade si nici un nor, pana pe 15 septembrie. Apoi, exista probabilitatea de a ploua local si temporar.In est, vor fi temperaturi normale pentru aceasta perioada, 21 -24 de grade, dar intre 13 si 16 septembrie, valorile vor urca la 26 – 29 de grade. Sunt conditii de ploaie slaba si locala intre 10 – 11 septembrie, 16-17 septembrie si 21-23 septembrie.In sud, temperaturi peste cele normale, cu 26 – 29 de grade la orele amiezei, iar in weekend se vor inregistra si 30 de grade. Sunt prognozate ploi slabe, trecatoare in perioada 17 -19 septembrie.Pe Litoral, zilele acestea, sunt prognozate valori normale pentru aceasta data, 21- 24 de grade. Insa, in perioada 13 -17 septembrie, vor urca pana la 24 - 26 de grade, peste temperaturile normale pentru aceasta data. Probabilitatea de ploaie va creste intre 17 si 19 septembrie, dar precipitatiile vor fi slabe si locale.La munte vor fi temperaturi de 14 -16 grade zilele acestea, iar in weekend sunt prognozate valori de pana la 20 de grade, adica mai cald decat ar fi firesc in luna septembrie. Probabilitatea sa ploua in majoritatea masivelor muntoase va fi mai ridicata in perioada 16 – 20 septembrie.